Niger: les pluies et les inondations ont fait au moins une cinquantaine de morts en 2025

La saison des pluies se poursuit au Niger et comme chaque année, le pays connait plusieurs semaines de précipitations qui s'accompagnent régulièrement d'inondations. Si elle dure jusqu’en octobre, le bilan officiel communiqué par les autorités est important, avec une cinquantaine de morts jusqu’ici, mais loin de celui de 2024 : les inondations avaient fait plus de 1,5 million de sinistrés.



En 2025, les inondations ont fait 47 morts et plus de 56 000 sinistrés jusqu'à présent, selon le bilan dressé par la direction générale de la protection civile. Elles ont touché 78 des 265 communes du pays. Les autorités ont commencé à fournir une assistance alimentaire, en distribuant notamment des céréales.



La saison des pluies n'est toutefois pas terminée, durant généralement jusqu'en octobre. La prudence reste donc de mise.



En fin de semaine dernière, les sapeurs-pompiers nigériens rappelaient quelques mesures de sécurité à respecter : ne pas rester dans des zones inondables, dans des habitations précaires ou fragiles, et ne pas traverser de cours d'eau ni s'abriter sous des arbres, surtout.



Le Niger est particulièrement exposé aux effets du changement climatique et avait connu l'année dernière une saison très pluvieuse. Les inondations avaient fait près de 400 morts et plus de 1,5 million de sinistrés dans les 8 régions du pays, en plus de dégâts sur les cultures et le betail.



Une mosquée vieille de plus de 200 ans s'était aussi effondrée à Zinder. Les autorités avaient dû reporter d'un mois la date de la rentrée scolaire.