Niger: les soutiens de la junte donnent de la voix au stade Général Seyni Kountché de Niamey

Le plus grand stade de Niamey et de tout le Niger était rempli, ce dimanche, à l'appel de plusieurs organisations de la société civile. Près de 30 000 personnes sont venues soutenir la junte dans une bonne ambiance, à en croire les vidéos qui circulent. De nombreux drapeaux nigériens étaient agités dans les gradins.



Plusieurs membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, étaient présents et ont été longuement acclamés.



Le général Mohamed Toumba, l'un des dirigeants du CNSP, a pris la parole pour dénoncer ceux « tapis dans l'ombre qui manigancent la subversion contre la marche en avant du Niger ». Et d'assurer, toujours sous les applaudissements de la foule, « être au courant de leur plan machiavélique ».



Une autre scène a marqué l'après-midi : celle du sacrifice d'un coq. Préalablement peint en bleu, blanc, rouge, aux couleurs de la France, il a été égorgé avant d'être lancé en l'air et de retomber sur le sol. Selon nos informations, des rallyes à moto ont également été organisés dans Niamey.



Cette démonstration de force du CNSP intervient quelques heures avant la fin de l'ultimatum donné à la junte.