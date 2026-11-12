Sécurité régionale: Dakar abrite le conclave militaire de la CEDEAO du 16 au 18 novembre

La capitale sénégalaise abrite du 16 au 18 novembre 2026 la quarante-cinquième réunion ordinaire du Comité des Chefs d'état-major de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), annonce ce jeudi la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA) dans un communiqué de presse.



La cérémonie officielle d'ouverture se tiendra le lundi 16 novembre à partir de 10 heures, sous la présidence du ministre des Forces armées Yankhoba Diémé. Les travaux se poursuivront jusqu'au mercredi 18 novembre, date de la clôture prévue dès 9 heures au camp Dial Diop, précise la même source.



Organe technique de l'organisation sous-régionale, ce comité délibère sur les questions militaires et formule des recommandations lors d'une à deux sessions ordinaires par an. Sa présidence est assurée depuis le 12 octobre 2026 par le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, Chef d'état-major général des Armées du Sénégal. À l'issue de leurs échanges, les hauts gradés ouest-africains sont conviés à prendre part à la célébration de la Journée des Forces armées, le jeudi 19 novembre.

