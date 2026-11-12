JOJ Dakar 2026 : le coordonnateur général du COJOJ) Ibrahima Wade salue un « devoir accompli » et met en avant l’héritage des infrastructures

Le coordonnateur général du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, Ibrahima Wade, a exprimé un sentiment de « devoir accompli » à l’issue de la première édition olympique organisée sur le continent africain. Il s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 12 novembre 2026 à Diamniadio. Devant la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, et du président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, le responsable sénégalais a estimé que ce rendez-vous historique a prouvé la capacité du Sénégal et de l’Afrique à abriter des compétitions d’envergure mondiale.



Pour Ibrahima Wade, le succès de l’événement repose avant tout sur une mobilisation collective associant les équipes du COJOJ, les volontaires, les forces de défense et de sécurité ainsi que les autorités publiques. « C’était un défi, c’était un challenge. Il fallait reprendre l’appel du devoir et nous l’avons fait », a-t-il déclaré au micro de la Rts. Il par ailleurs, souligné la qualité de l’accueil réservé aux délégations étrangères. « C’est ça le Sénégal, et c’est ça l’Afrique », a-t-il ajouté pour saluer l’enthousiasme des jeunes athlètes et de leurs familles, dont certains ont manifesté le souhait de prolonger leur séjour dans le pays.



Ila également affirmé que « le Sénégal a mis la barre très haut », le coordonnateur général du COJOJ a indiqué que cette expérience constitue un levier stratégique pour l’organisation des Jeux de la Francophonie prévus en 2031 au Sénégal et pour une présence accrue du continent dans l’accueil des grandes manifestations sportives internationales. Il a assuré que les équipements sportifs réhabilités et mis aux normes internationales pour les JOJ, à l’exception du centre équestre nouvellement construit dans le cadre des infrastructures militaires, seront prochainement restitués à la jeunesse, aux sportifs et au monde universitaire afin de pérenniser cet héritage.