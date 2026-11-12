JOJ Dakar 2026 : le Sénégalais Papis battu par le Néerlandais B-Boy David en breaking

Le danseur sénégalais Papis s’est incliné face au Néerlandais B-Boy David à l’issue de leur duel de breaking disputé dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Malgré sa détermination et son engagement sur la piste, le représentant du Sénégal n’a pas réussi à prendre le dessus sur son adversaire lors de cette confrontation.