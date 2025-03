Niger: quelles conséquences pour la vie politique du pays après la dissolution de tous les partis?

C'est le silence radio du côté des états-majors des grands partis nigériens, après l'annonce de leur dissolution, dans un pays où l'espace civique s'est fortement réduit. Plus de trente ans après l'instauration du multipartisme, le Niger comptait 172 formations politiques, suspendues depuis le coup d'État de 2023, elles n'ont pas été associées aux assises nationales. C'est « un tournant décisif dans la vie politique du pays », écrit le média Aïr Info.Un membre du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS) y voit une façon de remettre de l'ordre dans une offre politique pléthorique. Parmi ces dizaines de formations, beaucoup n'étaient que des coquilles vides, explique un analyste. Pour lui, il existait par ailleurs une réelle déception de l'opinion nigérienne envers les partis. Mais leur dissolution ne règlera pas les problèmes politiques.Un observateur de la société civile exprime sa crainte : l'installation progressive de la pensée unique, la disparition de toute opposition. Les membres des partis que nous avons pu joindre attendent le feu vert pour créer de nouvelles formations, et préparer un retour des civils au pouvoir. Les assises nationales ont recommandé de limiter leur nombre.