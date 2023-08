Niger : un premier avion évacuant des Français a décollé de Niamey

les chefs d'état-major de la Cédéao se réunissent de mercredi à vendredi

Les chefs d'état-major des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se réunissent de mercredi à vendredi à Abuja au sujet du putsch au Niger, a annoncé mardi soir l'organisation régionale dans un communiqué.



Les dirigeants ouest-africains réunis en sommet extraordinaire dimanche avait condamné le putsch et donné une semaine aux putschistes pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum dans ses fonctions en se réservant la possibilité d'un recours à la force. Elle avait ainsi annoncé une réunion des chefs d'état-major des pays membres à venir.



Aucune décision d'évacuer les Américains du Niger, selon la Maison Blanche

Les États-Unis n'ont pris aucune décision pour le moment d'évacuer leurs ressortissants du Niger à l'instar de la France, après le renversement du président Mohamed Bazoum, mais vont suspendre certaines activités avec l'armée nigérienne, selon des responsables mardi.



Le gouvernement américain "est clairement au courant des efforts menés par la France et d'autres pays européens pour évacuer leurs ressortissants. Dans le même temps, nous n'avons aucune indication de menaces directes visant des citoyens américains ou nos installations" au Niger, a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby. "Nous n'avons donc pas changé notre posture concernant notre présence au Niger pour le moment", a-t-il dit.



Environ 1 000 soldats américains se trouvent au Niger, dans le cadre de la lutte antijihadiste au Sahel.



Washington juge par ailleurs qu'il y a encore "une petite fenêtre" pour la diplomatie en vue d'un règlement de la crise au Niger, a indiqué John Kirby, tout en disant "surveiller la situation presque d'heure en heure". "Nous continuons à inciter les citoyens américains encore au Niger de faire en sorte que la sécurité soit leur première priorité", a-t-il poursuivi.



Le porte-parole de l'état-major des armées explique en détail sur France 24 l'évacuation de Français du Niger

La France a commencé mardi soir à évacuer par avion des civils français et européens du Niger à la suite du putsch de la semaine dernière. Un premier avion a décollé de Niamey, et deux autres devraient suivre d'ici mercredi à la mi-journée. Les explications de Pierre Gaudillière, porte-parole de l'état-major des armées.



Un premier avion évacuant des Français a décollé du Niger

Un premier avion évacuant essentiellement des Français a décollé de Niamey et se posera "en début de nuit" à l'aéroport de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle, a annoncé à l'AFP la ministre française des Affaires étrangères, quelques jours après le coup d'État militaire au Niger.



"Il y a 262 personnes à bord de l'avion qui est un Airbus A330, dont une douzaine de bébés", a indiqué Catherine Colonna. "La quasi totalité des passagers sont des compatriotes", a-t-elle précisé, ajoutant qu'il y avait "quelques ressortissants européens".



Un deuxième avion français est arrivé à l'aéroport de Niamey

Un deuxième avion de l'Armée de l'air française – sur les trois annoncés par l'état-major des armées – "est arrivé à l'aéroport de Niamey pour l'évacuation des ressortissants français et européens", a écrit sur Twitter notre journaliste Wassim Nasr, vidéo à l'appui.



L'évacuation des militaires français n'est "pas à l'ordre du jour", selon l'état-major des armées

L'évacuation des militaires français postés au Niger "n'est pas à l'ordre du jour", a indiqué l'état-major des armées, alors que la France a commencé ses opérations pour l'évacuation de ses ressortissants du pays quelques jours après un coup d'État militaire.



L'opération d'évacuation concerne les civils, ressortissants français et européens, pour garantir leur sécurité, a-t-il indiqué à des journalistes. L'état-major a précisé que trois avions – des Airbus A330 et A330 MRTT (multirôles) – étaient déjà partis d'une base aérienne du sud de la France, pour l'aérodrome civil de Niamey.



Il n'a pas détaillé les aéroports d'arrivée, ni les heures, évoquant des retours "tard dans la nuit". Il n'était pas non plus en mesure de dire combien de ressortissants ont fait le choix de partir du pays.



Interrogé sur le nombre d'avions qui pourraient encore être affrétés, l'état-major a expliqué que le décollage des avions "est rythmé par le flux des ressortissants qui rejoignent l'aéroport de Niamey et qui décident de partir".

rien n'indique que la Russie est derrière le coup d'État, déclarent les États-Unis

La Maison Blanche a déclaré ne disposer d'aucune indication selon laquelle la Russie est derrière le coup d'État survenu la semaine dernière au Niger, ajoutant que les États-Unis n'ont pas changé de position sur leur présence dans le pays, n'ayant pas constaté de menace pour leurs ressortissants.



S'exprimant devant des journalistes, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la présidence américaine, John Kirby, a aussi indiqué que Washington n'avait pris, pour l'heure, aucune décision sur l'avenir de l'aide fournie au Niger.



"Ce coup d’État (au Niger) est un coup de tonnerre dans un ciel serein", estime le membre du bureau politique du PNDS Barou Chekaraou

Six jours après le coup d’État mené par le général Abdourahamane Tiani, Barou Chekaraou réagit à ces évènements sur France 24. "Ce coup d’État est un coup de tonnerre dans un ciel serein", estime notamment le membre du bureau politique du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS).



Une centaine de ressortissants français attendent l'évacuation devant l'aéroport de Niamey

Une centaine de ressortissants français attendaient devant l'aéroport international Diori Hamadi de Niamey en début d'après-midi, avant un premier vol organisé par la France pour les évacuer, a constaté un journaliste de l'AFP.



Les ressortissants français sont les seuls voyageurs à l'aéroport. Ils sont arrivés dans des véhicules privés, avec des petits sacs, comme demandé par le consulat qui les a informés à l'aube de l'organisation d'une évacuation basée sur le volontariat.



La police nigérienne y est présente aux côtés d'une vingtaine de soldats français en tenues civiles ou militaires, qui précisent que l'embarquement se fera comme "dans un aéroport classique".



L'Allemagne recommande à ses ressortissants au Niger d'accepter l'offre d'évacuation de la France

L'Allemagne a recommandé "à tous ses ressortissants à Niamey d'accepter l'offre" de la France de les évacuer à bord des avions qu'elle a affrétés pour faire partir du Niger ses citoyens.



Selon le ministère allemand des Affaires étrangères, moins de 100 ressortissants allemands, qui ne travaillent ni pour l'ambassade, ni pour l'armée, se trouvent dans le pays. La cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, a par ailleurs indiqué que l'ambassade allemande à Niamey "poursuivrait son travail".



Un premier avion français en route vers Niamey

Un avion a décollé de Paris à la mi-journée, et est en route vers l'aéroport de Niamey pour évacuer les premiers ressortissants français de la capitale du Niger, a indiqué à l'AFP une source informée de l'opération d'évacuation.



Cette source s'est refusée à donner des détails sur l'heure de retour de l'appareil. Une autre source informée de l'opération avait indiqué plus tôt à l'AFP que la France enverrait des avions militaires, non armés, pour assurer l'évacuation des Français et Européens désireux de quitter le pays après le putsch.



"pas de risque" pour l'approvisionnement en uranium de l'UE, selon la Commission européenne

"Il n'y a pas de risque d'approvisionnement en ce qui concerne l'UE. Les opérateurs de l'UE disposent de stocks suffisants d'uranium naturel pour atténuer tout risque d'approvisionnement à court terme", a indiqué un porte-parole de l'exécutif européen lors d'une conférence de presse.



"À moyen et long terme, il existe suffisamment de gisements sur le marché mondial pour couvrir les besoins de l'UE", a ajouté le porte-parole de la Commission européenne.



Le Niger est un fournisseur majeur contribuant à la fabrication du combustible des quelque 103 réacteurs en activité dans 13 pays européens, dont la moitié sont en France. En 2022, le pays était le deuxième fournisseur d'uranium naturel de l'UE (avec une part de 25,38 %) derrière le Kazakhstan.



La France a eu les accords nécessaires pour mener l'évacuation de ses ressortissants, déclare Catherine Colonna

La France a pris contact avec les forces sur le terrain et a eu les accords nécessaires pour mener l'évacuation des ressortissants français et européens du Niger, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna sur LCI.



L'Italie prête à évacuer ses ressortissants qui le souhaitent

"Le gouvernement italien a décidé d'offrir à nos compatriotes présents à Niamey la possibilité de quitter la ville avec un vol spécial pour l'Italie", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani sur Twitter, rebaptisé "X".



L'ambassade italienne à Niamey "restera ouverte et opérationnelle, notamment pour contribuer aux efforts de médiation en cours", a-t-il souligné. Le ministère a précisé à l'AFP qu'il ne s'agissait "pas d'une évacuation" mais "d'un vol spécial pour ceux qui veulent quitter le pays".



Quelque 90 Italiens se trouvent dans la capitale, sur un total d'un peu moins de 500 ressortissants italiens au Niger, dont la plupart sont des militaires.



Le grand reporter de France 24 Cyril Payen analyse l'effondrement des relations de la France en Afrique de l'Ouest

"C'est un peu la peau de chagrin de ce partenariat stratégique traditionnel avec des pays qui étaient d'anciennes puissances coloniales, analyse Cyril Payen, grand reporter à France 24. Le Niger était le dernier bastion démocratique sur lequel la France avait beaucoup investi."



une réunion interministérielle en cours pour décider des modalités de l'évacuation

Une réunion interministérielle, comprenant notamment des responsables du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Armée et de l'Intérieur, est en cours ce matin pour décider des modalités de l'opération d'évacuation.



L'évacuation va se dérouler sur une base du volontariat, et via des petits avions de transport de personnels, semblables à des avions de ligne mais appartenant à l'armée, a indiqué une source informée de l'opération. Il ne s'agit pas d'avions de transport de troupe de type A400M.



l'évacuation "débutera dès aujourd'hui", a annoncé le Quai d'Orsay

La France "débutera dès aujourd'hui" l'évacuation de ses ressortissants et des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le Niger, a indiqué le Quai d'Orsay dans un communiqué.



"Compte tenu de la situation à Niamey, des violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et de la fermeture de l'espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens, la France prépare l'évacuation de ses ressortissants et des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le pays", précise le communiqué.



Bruno Fuchs, délégué général de l’Assemblée parlementaire de la francophonie, analyse pour France 24 la situation au Niger

"L’attaque sur l’ambassade a été diligentée pour créer une pression forte sur la France", a déclaré sur France 24 Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin et porte-parole du Modem, délégué général de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. Son interview sur notre antenne :



l'évacuation de 1 500 personnes, dont 850 Français, de Niamey est prévue

"850 ressortissants français, et potentiellement 1 500 personnes" doivent être évacuées aujourd'hui, d'après le grand reporter de France 24 Cyril Payen, qui a cité une source diplomatique.