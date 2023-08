Niger: une intense semaine de tractations diplomatiques sur fond d’ultimatum

Il y en a eu des discussions à haut niveau. Durant sept jours, le président de la transition tchadienne s'est notamment rendu, dès dimanche dernier, à Niamey et plus tard c'est une délégation de la Cédéao qui a passé quelques heures dans la capitale nigérienne, mais sans rencontrer le général Tchiani, chef de la junte, ni le président Bazoum.



En prévision de la potentielle intervention militaire de la Cédéao, les chefs d'État-major des pays membres de l'organisation, à l'exception du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso dirigés par des juntes, onze chefs d'État-major ont donc planché, durant trois jours, à Abuja. Vendredi soir, ils ont annoncé avoir défini les contours de cette mission et en avoir recensé les ressources, se tenant prêts, en cas de feu vert des dirigeants de la Cédéao.



Si le secret-défense prévaut, on sait cependant que plusieurs pays sont prêts à envoyer des troupes au Niger. C'est le cas du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal.



Au Mali et au Burkina Faso, les militaires putschistes préviennent, eux, qu'ils sont solidaires du CNPS et qu'ils considèreraient toute intervention militaire comme « une déclaration de guerre » à leur encontre.



Parmi les voisins du Niger qui ne font pas partie de la Cédéao, le Tchad et l'Algérie refusent d'intervenir militairement, préférant un travail de dialogue avec la junte.



Hier soir encore, samedi 5 août, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé dans un entretien à un média national qu'une intervention militaire au Niger serait « une menace directe pour l'Algérie. »



Les putschistes de Niamey ont de leur côté promis une « riposte immédiate » à « toute agression ».