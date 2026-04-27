Nigeria: 14 partis d'opposition promettent de s'unir en vue des élections générales de 2027

Réunis ce week-end à Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria, 14 partis d'opposition ont promis d'unir leurs forces en vue des élections générales de 2027 pour contester la domination du Congrès des progressistes (APC) au pouvoir.



Cette initiative intervient alors que ces derniers mois, plusieurs gouverneurs, parlementaires et élus locaux ont rejoint l'actuelle majorité présidentielle, accréditant l'idée que le président Bola Ahmed Tinubu pourrait émerger comme un candidat de consensus à la présidentielle de 2027 et remporter le scrutin sans opposition - une perspective à laquelle les 14 formations en question se refuse.



Dans ce qu’elles appellent la « Déclaration d’Ibadan », ces dernières accusent l’APC de porter atteinte au multipartisme et entendent s'opposer à ses vélléités de toute puissance en présentant des candidats à tous les niveaux des élections générales prévues l'an prochain. Des discussions sont même en cours afin de présenter un candidat unique à la présidentielle, soutenu par l'ensemble de la coalition.



Agenda en neuf points

Plusieurs poids lourds de la vie politique nigériane ont été vus samedi et dimanche à cette réunion. Parmi eux notamment : l'ex-vice président Atiku Abubakar, l'ex-gouverneur de Kano Rabiu Kankwoso, l'ancien ministre des Transports Rotimi Amaechi, ou encore le responsable national du Parti démocratique populaire (PDP), Kabiru Turaki.



Arrivé en troisième position à la présidentielle de 2023, Peter Obi compte, lui, parmi les principaux contributeurs des résolutions inscrites dans un agenda en neuf points. Y figurent notamment deux principales demandes : d'une part la révision par l’Assemblée nationale des dispositions de la loi électorale de 2026 qui, selon ces 14 partis, pourraient affaiblir la crédibilité des élections; de l'autre le report à la fin du mois de juillet par la Commission électorale indépendante du délai pour organiser les primaires des partis.