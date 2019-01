Nigeria : Crash d'un hélicoptère de l'armée lors d'une attaque de Boko Haram, au moins 5 morts

Un hélicoptère de l’armée s’est écrasé mercredi lors d'une mission de soutien à une base attaquée par des combattants de Boko Haram, liés à l’Etat islamique. Cinq soldats sont morts sur le champ.



D’après l’armée, le drame s’est produit alors que l’hélicoptère apportait un soutien militaire au bataillon`1` 145 lors de l'attaque de la base de Damasak, dans l'Etat du Borno (nord-est), par le groupe Boko Haram.



Parmi les victimes , se trouvaient les pilotes, le technicien et deux tireurs. les pilotes, le technicien et deux tireurs.



Les causes de l'incident n' ont pu être déterminées dans l' immédiat.



"C'est avec le cœur lourd que je vous annonce la mort de cinq membres de l'équipage à bord d'un hélicoptère de la Nigerian Air Force, qui s'est écrasé lors d'un combat hier (jeudi)", a fait savoir Ibikunle Daramola, le porte-parole de l'armée de l'air nigériane.