Nigeria: Port Harcourt, 14 fidèles de retour d'une messe tués la nuit de la Saint Sylvestre

Une fusillade s’est déroulée dans la soirée du nouvel an dans la ville pétrolière de Port Harcourt, dans le sud du Nigeria, apprend- on de sources policières.





Au moins 14 personnes ont été tuées et 12 blessés par balles dans la nuit de dimanche à lundi à, à environ 90 kilomètres de Port Harcourt.



Les fidèles revenaient d’une messe lorsqu’ ‘ils ont été visés par des hommes armés.

Une chasse à l’homme a été ouverte pour traquer les bandits armés et les traduire en justice, a fait savoir un responsable de la communication de la police.