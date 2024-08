Nigeria: des drapeaux russes brandis lors des manifestations antigouvernementales

Depuis le jeudi 1er août, des manifestations contre la vie chère et la mauvaise gouvernance ont lieu à travers le Nigeria. Un couvre-feu total ou partiel a été décrété dans six États, principalement au nord du pays où il y a eu d’importants heurts et pillages. Plus de 700 personnes ont été arrêtées. Et ce mardi, la police a annoncé avoir arrêté des manifestants arborant des drapeaux russes.

RFI

