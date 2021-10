Nigeria: l'armée annonce la mort du chef local du groupe État islamique

C'est l'un des chefs d'état major de l'armée nigériane qui affirme « avec certitude » qu'Abu-Musab al-Barnawi « est mort et bien mort ».



Le militaire n'a pas donné plus de précisions, mais il semble que la disparition du chef de l'État islamique en Afrique de l'Ouest remonte en réalité à la fin du mois d'août dernier.



Fils du fondateur de Boko Haram, Mohammed Yusuf, Abu-Musab al-Barnawi était monté en puissance après la scission du groupe terroriste en 2016.



Lutte de pouvoir

Ces dernière années, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'Iswap, est devenu la faction jihadiste dominante au Nigeria. Au mois de mai, Abu Musab al-Barnawi a lui même annoncé la mort de son rival Abubakar Shekau, le chef historique de Boko Haram.



Si l'on ignore les causes exacte de la mort d'Abu Musab al-Barnawi, on sait en revanche que de violents combats ont eu lieu encore récemment entre les insurgés de Boko Haram et les hommes de l'Iswap, sur les rives du lac Tchad. Preuve que la lutte de pouvoir entre les deux groupes se poursuit.