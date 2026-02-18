Nigeria: une centaine de militaires américains sont arrivés dans le nord-est du pays

Une centaine de militaires américains sont arrivés à Bauchi dans le nord-est du Nigeria, selon le porte-parole du quartier général de la Défense. L'annonce a été faite lundi 16 février. Les États-Unis intensifient au Nigeria une opération militaire contre les djihadistes. En décembre, les États-Unis ont mené des frappes aériennes dans le nord-ouest du pays. Donald Trump a dénoncé à plusieurs reprises les violences qui toucheraient spécifiquement les chrétiens dans le pays, ce qu'Abuja a toujours fermement démenti.

RFI

