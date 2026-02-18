Interpellation des deux agents de l’OCRTIS : le dossier classé sans suite par le parquet de Dakar

Le parquet de Dakar a classé sans suite le dossier des deux agents de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Octris), déférés pour «détention et usage de stupéfiants».



Ces agents étaient en mission d’infiltration, selon le directeur de l’Ocrtis. Ce dernier a soutenu auprès de la hiérarchie de la gendarmerie que les deux éléments étaient dans le cadre d'une opération répertoriée par l'Ocrtis.



Pour rappel, les deux policiers en cause avaient été interpellés en flagrant délit pour consommation de crack. Ils avaient été déférés au parquet le 16 février 2026 après leur arrestation par leurs propres collègues de la brigade régionale des stupéfiants.