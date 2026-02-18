Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le domicile du journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye perquisitionné

Le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS, chaîne nationale), Pape Birame Bigué Ndiaye, a été arrêté par des gendarmes en civil puis acheminé dans les locaux de la Brigade de recherches de Keur Massar (banlieue dakaroise), dans la soirée du mardi 17 février 2026, alors qu’il couvrait une conférence de presse du Procureur de la République, Ibrahima Ndoye.



Suite à son interpellation, les gendarmes ont effectué en sa compagnie une perquisition à son domicile. Puis, il a été placé en garde à vue pour «association de malfaiteurs, transmission volontaire du Vih/Sida, mise en danger de la vie d'autrui, blanchiment de capitaux mais aussi complicité d'offre ou de cession de drogue», selon le journal Libération, dans son édition de ce mercredi.



Le journaliste, présenté comme «Yoss », aurait été mis en cause par des «messages torride» aux relents amoureux, trouvés dans les téléphones saisis sur Ibrahima Magib Sène et Cie. D’après toujours le journal, d’autres arrestations sont encore attendues, après l'exploitation du téléphone du nommé Ibrahima Magib Seck et l'un des détenus, porteur du VIH depuis 2021. Ce dernier, qui aurait donné aux gendarmes la liste de ses partenaires, dont des célébrités, a été écroué pour une autre affaire.