Niodior : la douane saisit de faux médicaments d'une valeur de 392 millions francs CFA

La brigade maritime des douanes de Foundiougne a procédé à la saisie, au large de Niodior, d'un important stock de faux médicaments. Cette saisie comprend 207 cartons de divers produits pharmaceutiques, principalement des antalgiques, des aphrodisiaques et des flacons d’injection intraveineuse. Selon le communiqué parvenu à l'APS, la valeur estimée de cette marchandise est de 392 millions de francs CFA.



Il s'agit de la saisie la plus importante effectuée sur le littoral sud depuis le début de l'année 2024, précise la même source.



L'administration des douanes appelle les acteurs et professionnels du secteur pharmaceutique à intensifier la sensibilisation sur les dangers des faux médicaments et réaffirme sa détermination à lutter contre ce fléau, qui représente une menace pour la santé publique.