Noël Le Graët confirme Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus

Mercredi à Guingamp, Noël Le Graët a passé un long moment avec Didier Deschamps. Ils ont échangé notamment sur le déroulement sportif de l'Euro et les failles entrevues dans l'organisation des Bleus, éliminés en huitièmes de finale par la Suisse (3-3, 4-5 aux t.a.b.). Dans un entretien donné au Figaro, le président de la FFF a confirmé le sélectionneur en place.



« Il sera le sélectionneur de la France au Qatar. La question a été réglée en trois minutes. Sa volonté de continuer est très forte, la mienne l'état aussi. Il n'y a pas eu de débat », a-t-il assuré. « Il ne faut pas jeter tout ce qui a été fait, déclarait-il déjà le dimanche 4 juillet sur TF1. Au contraire, on a de jeunes joueurs avec beaucoup de qualités. On a un coach qui a d'énormes qualités. »