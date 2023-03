Nombre de sélections en équipe nationale : Gana à un match du record d'Henri Camara

Le 4 juin 2022, un « Lion » avait marqué les esprits au stade Abdoulaye Wade. Face au Bénin (3- 1) lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2024, Sadio Mané était intenable sur le pré.



Electron libre dans le 4-4-2 concocté par Cissé, l'ancien de Liverpool était un peu partout sur le terrain. Il a été à la fois le buteur, le créateur, le passeur, bref le cerveau de l'équipe sénégalaise.



Deux buts sur penalty (12' et 60') et un autre en deux-temps tout en maîtrise (22') avait assaisonné son excellente prestation pour son premier triplé en sélection. En inscrivant ses 30e, 316e et 32 buts sous le maillot de l’équipe nationale.



Mané avait battu au passage le record d'Henri Camara (31 buts en 98 sélections) et est devenu le meilleur buteur de l'histoire des « Lions ».



Après avoir été effacé par Mané au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection, Henry Camara est sur le point d'être égalé par Idrissa Gana Guèye. Son record de 98 sélections ne tient plus qu'à un fil, informe le quotidien sportif « Stades ».



Déjà auteur de 97 sélections, le milieu de terrain d'Everton attend la réception du Mozambique, ce vendredi pour se mettre au même niveau que l'ancien attaquant des « Lions ».



Gana Guèye aura ensuite l'occasion d'entrer un peu plus dans l'histoire quelques jours plus tard à Maputo lors de la manche retour.



L’histoire entre Gana et l'équipe nationale a démarré un 11 novembre 2011, à Paris, lors d'un match amical international Sénégal / Guinée (4-1). Il avait remplacé ce jour-là Dame Ndoye, à la pause.



Depuis, il est devenu un cadre de la sélection. Vainqueur de la dernière CAN avec le Sénégal, il a déjà disputé deux Coupe du monde (2018 et 2022).