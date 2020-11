Nomination de Idrissa Seck: « Si je savais, je n'aurais pas soutenu Macky Sall », regrette Me Moussa Diop

Me Moussa Diop a regretté la formation du gouvernement d'ouverture, ouvrant ainsi les portes du palais aux plus grands opposants du régime de Macky Sall, avant d'ajouter qu'il n'aurait pas dû soutenir Macky Sall, lors de la cérémonie de remerciement par ses militants du département de Podor.



« Si je savais que Macky Sall allait donner tout le fruit du travail que nous avons fait à Idrissa Seck et autres je ne l'aurais pas soutenu », a déploré le leader de la coalition Ag Jotna, qui entend ainsi dérouler son propre agenda politique, n'excluant pas de participer aux prochaines échéances électorales.



« À partir d'aujourd'hui, je lance la longue marche et je sillonnerai tous les départements du pays », a lancé Me Moussa Diop devant ses militants.



Lex-directeur général de Dakar Dem Dikk a annoncé sa candidature à la mairie de Podor, non sans faire de la provocation. « J'ai fait entrer Macky Sall en 2012 pendant que certains ne voulaient pas de lui, certains savent de quoi je parle. Je suis pour le développement de la localité, du pays voilà ce qui fonde mon engagement et depuis que j'ai commencé à travailler avec Macky, je n'ai reçu aucun sou », se désole encore Me Diop, qui condamne fermement ce qu'il considère comme une volonté d'humiliation dont fait montrer le Président de la République face à ses compagnons de la première heure.