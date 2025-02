Nomination de Mgr André Guèye : le Président Diomaye Faye félicite le nouvel Archevêque de Dakar

Suite à la nomination de Monseigneur André Guèye comme Archevêque de Dakar par le Pape François, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lui a adressé ses félicitations les plus chaleureuses.



« J’adresse mes chaleureuses félicitations à Monseigneur André GUEYE pour sa nomination par Sa Sainteté le Pape François en tant qu’Archevêque de Dakar. Que son magistère soit éclairé par la sagesse et guidé par la grâce, au service de la foi et du bien commun », a écrit le chef de l’Etat sur son compte Facebook.



Il a également rendu hommage à Monseigneur Benjamin Ndiaye, saluant son engagement pour la paix et le dialogue interreligieux.



« Je rends également hommage à Monseigneur Benjamin NDIAYE, dont l’engagement exemplaire en faveur du dialogue, de la concorde et de la paix restera une source d’inspiration pour notre Nation. Le Sénégal lui est profondément reconnaissant », a-t-il ajouté.