Nomination de Samba Ndiaye : Quand les responsables et Dg du Pastef montent au front

Maïmouna Bousso n'est pas du reste. La candidate aux élections législatives du 17 novembre prochain, investie par le parti Pastef Les Patriotes, a déclaré que le Pastef "n'a pas besoin d’un gars qui plonge nos troupes dans cette ambiance négative".



"Khawma samba, khawma Demba mais je sais qu’a 72h du démarrage de la campagne électorale, on a pas besoin d’un gars qui plonge nos troupes dans cette ambiance négative. Faites le démissionner et on avance unis vers la victoire", a-t-elle avancé sur les réseaux sociaux.