Mbaye Dione SG de l'AFP sur la gestion de l'actuel pouvoir : « Nous sommes loin de la rupture... »

Mbaye Dione, secrétaire général de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) et maire de Ngoundiane, a dressé un bilan très critique des 15 mois de gouvernance du duo Diomaye-Sonko. Pour ce responsable politique, le changement tant attendu par les Sénégalais tarde à se concrétiser.

« Après 15 mois d’exercice du pouvoir, je suis resté sur ma faim. Nous sommes loin de la rupture », a déclaré d’emblée le député-maire de la région de Thiès dans l'émission Grand Jury du dimanche de la RFM. Selon lui, le fonctionnement actuel du pouvoir reproduit les travers du passé, « et pire, avec moins de résultats ». Une charge lourde contre l’équipe dirigeante, pourtant élue sur la promesse d’un changement profond des pratiques politiques et institutionnelles du pays.

Poursuivant son analyse, Mbaye Dione a pointé des dysfonctionnements qu’il juge graves dans plusieurs secteurs de la vie nationale. « Nous avons noté des manquements graves dans tous les secteurs de la vie nationales », a-t-il insisté, évoquant notamment des cas de directeurs généraux (DG) soupçonnés d’enrichissement personnel, la persistance des pratiques de corruption, la distribution de pots-de-vin, le « sukeur Koor » (cadeaux distribués durant le Ramadan) ou encore l’octroi controversé de billets pour le pèlerinage à La Mecque.

Sur le plan des libertés publiques, l’ancien compagnon de Moustapha Niasse n’a pas mâché ses mots non plus. Il a dénoncé des atteintes aux libertés d’opinion et à la liberté de la presse, domaines dans lesquels il attendait pourtant des avancées significatives.