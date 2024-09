Nominations de ressortissants Matamois : "On a laissé intoxiquer pour faire croire que le gouvernement délaisse Matam",selon Ousmane Sonko

Ousmane Sonko a répondu à une question d'un journaliste relative à l'absence de ressortissants matamois dans le gouvernement. Sur cette interpellation, le Premier ministre sans ambages a rétorqué, "s'il y a des gens que vous voulez qu'ils soient nommés et qui n'ont pas été nommés...On a laissé intoxiquer pour faire croire que le gouvernement délaisse Matam, ce qui est faux. Même lors de la Tabaski, on a dit qu'il y avait aucun bus prévu pour Matam. Ce qui est faux, il faut que ça s'arrête".



Il poursuit en égratignant les politiciens de l'ancien régime originaire de la Région. "Les politiciens qui ont instrumentalisé cette fibre et qui on été là pendant longtemps, n'ont rien fait à Matam, ils ont trompé les populations de Matam", a -t-il lancé à l'endroit de ces opposants.



"Nous n'avons pas d'appartenance, Nous gérons un pays et chaque Sénégalais a la même importance qu'un autre. Chaque région, chaque département, chaque Commune revêt la même importance qu'un autre", a-t-il tenu à préciser. Tout en faisant savoir que depuis sa nomination, il n'a pas été à Ziguinchor mais, il a effectué le déplacement à ST-Louis et à Matam. Il a aussi soutenu qu'au moment du bilan ,ils feront " 100 fois" plus que le régime précédent pour Matam.



Revenant sur les bases des nominations, il affirme: "maintenant, les critères de nominations obéissent à un certain nombre de paramètres. Mais si nous nommons un fils de Matam. Il doit considérer que c'est un fils de Matam qui a été nommé pour faire un travail non pas pour Matam mais pour tout le Sénégal".