Non paiement de leurs indemnités: les ex-travailleurs de la défunte société SOTRAC menacent d'aller manifester devant le Palais

Les ex-agents de la défunte Société de transport du Cap vert (SOTRAC) ont animé une conférence de presse ce jeudi pour réclamer à L'État du Sénégal leurs dus estimés à 9 milliards FCFA contrairement aux 5 milliards FCFA relevés par le ministre des Finances Abdoulaye Douada Diallo, lors de son passage à l'Assemblée nationale. Ils n'épargnent pas d'aller manifester devant le palais.



"Dire que le montant de notre dû était de 5 milliards FCFA et que cette somme s'était soldée depuis très longtemps, 'c'est erroné. Le montant s'élevait à 14 milliards. Nous nous sommes basés sur les conclusion du médiateur de la République. Nous réclamons un reliquat de 9 milliards FCFA. Car nous avons reçu un acompte de 5 milliards fin avril 2012", a soutenu leur porte-parole, Talibouya Ouattara.



Ces ex-travailleurs de la Sotrac, ont décidé de s'unir pour faire face à l'État. "Si toutefois ils persévéraient dans leur positon et chercher des excuses pour ne pas nous payer, nous allons manifester devant le Palais. Nous savons que nous serons violentés et quand ils finiront, ils vont se retrouver avec nos cadavres".



Ils sont presque tous des sexagénaires. Ces chefs de familles disent être aujourd'hui confrontés à une situation sociale très difficile. Sur les plus de 2.000 ex-agents de la Sotrac, plus de 1.000 sont déjà morts, selon la rfm.