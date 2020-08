Non respect des mesures barrières : la Police interpelle 120 personnes interpellées à Guédiawaye

Au moins 120 personnes ont été interpellées par la Police à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, pour non respect des mesures barrières. Elles ont été verbalisées avant de payer chacune une amende.



Selon des sources au journal L’AS, à la suite des patrouilles régulières et permanentes menées par les limiers, des individus ont été arrêtés, verbalisés et contraints à payer des amendes.



Les bars, les discothèques, les terrains de football et les salles de sport n’ont pas été épargnés par les flics de Guédiawaye. En plus, un baptême, un mariage et une cérémonie funéraire ont été dispersés conformément à l’arrêté du gouverneur, précédé de celui du ministre de l’Intérieur.



Les mis en cause dont les gérants de gargotes ont reçu des mises en demeure avant de s’acquitter d’une amende forfaitaire.