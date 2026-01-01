Sénégal-Soudan : choc entre les deux pays les plus endettés d’Afrique (par Pr Abou Kane)

La CAN de KANE se poursuit avec les matchs du second tour qui démarrent samedi 3 décembre avec Sénégal-Soudan. Bonne et heureuse année 2026 à tous !



Le Soudan est le premier pays à organiser la CAN en 1957. C’était le pays le plus vaste d’Afrique jusqu'en 2011 avec la création du Soudan du Sud qui coexiste avec le Soudan. Avec cette division, le Soudan est devenu le 3e pays le plus vaste d’Afrique après l’Algérie et la RDC. Il fait presque 10 fois le Sénégal mais sa population tourne autour de 50 millions (18 pour le Sénégal).



C’est le pays le plus endetté d’Afrique avec une dette qui fait plus de 270% du PIB (132% pour le Sénégal). Pourtant, en juin 2021, la Banque mondiale et le FMI avaient approuvé l’éligibilité du Soudan à l’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) qui devait lui permettre de faire passer sa dette de 163% à 14% du PIB grâce un allègement (le Sénégal avait atteint ce point depuis 2004 ; soit 17 ans avant !). Le coup d’Etat intervenu au Soudan en octobre 2021 (4 mois après) a occasionné la suspension de ce programme d’allègement.



Depuis lors, l’économie soudanaise se porte très mal avec un taux d’inflation qui oscille entre 90% et 130% selon les années. C’est pourtant le premier producteur mondial de gomme arabique (utilisé dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique) et un exportateur d’or, de pétrole, de coton et de sésame. La Chine, les Émirats arabes unis et l’Inde sont ses principaux partenaires commerciaux.



Le Soudan est membre de l’autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD en anglais) qui regroupe 7 pays d’Afrique de l’Est (après le retrait de l’Erythrée qui en était le 8e pays). En même temps il est membre du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) qui regroupe 21 pays. C’est deux (2) des huit (8) communautés économiques régionales reconnues par l’Union africaine, au même titre que la Cedeao.



Le Sénégal et le Soudan sont des pays à développement humain faible mais le revenu moyen d’un sénégalais fait plus du double de celui d’un soudanais (80 000/mois contre 34 000).

Logiquement le Sénégal doit s’imposer sans trembler et c’est clair comme si on devait regarder à travers un Khartoum (qui est un tissu léger que les anciens connaissent); il se trouve que Khartoum est la capitale du Soudan.



Pr Abou KANE

FASEG/UCAD