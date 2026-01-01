Touba : Ousmane Sonko a rendu visite au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké

Le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu une visite au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ce jeudi soir, dans la plus grande discrétion.
Selon des informations recueillies, le chef du gouvernement effectuait une visite privée. Il était accompagné d’un convoi composé de plusieurs véhicules.
Selon des informations recueillies, le chef du gouvernement effectuait une visite privée. Il était accompagné d’un convoi composé de plusieurs véhicules.
Autres articles
-
Sénégal-Soudan : choc entre les deux pays les plus endettés d’Afrique (par Pr Abou Kane)
-
Lycée moderne de Passy : le Premier ministre Ousmane Sonko lance le chantier de plus de 3,5 milliards FCFA
-
Recrutement de 59 enseignants-chercheurs sénégalais en Guinée : le ministre de l’Enseignement supérieur interpelle les Recteurs
-
VIH/Sida : la région de Kolda parmi les plus touchées du pays
-
Université de Touba : l’UCAK engage le processus d’accréditation de ses diplômes