PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Touba : Ousmane Sonko a rendu visite au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké
Le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu une visite au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ce jeudi soir, dans la plus grande discrétion.
 
Selon des informations recueillies, le chef du gouvernement effectuait une visite privée. Il était accompagné d’un convoi composé de plusieurs véhicules.
Moussa Ndongo

Jeudi 1 Janvier 2026 - 23:10


