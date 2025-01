Non-satisfaction de leurs doléances : Le SAES menace d’entrer en grève à partir du 13 février

Le Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (SAES) a annoncé une possible grève à compter du 13 février, dénonçant l’inaction du gouvernement face à ses revendications. Malgré le dépôt d’un préavis début janvier, les enseignants du supérieur estiment que leurs doléances restent ignorées. C’était lors d'un atelier de mise à niveau à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Cet atelier, qui coïncide avec le lancement des célébrations du 40ᵉ anniversaire du SAES, a également permis d’évaluer l’état des universités publiques, d’identifier les défis majeurs et d’explorer des pistes d’amélioration.



Le syndicat accuse les autorités de faire la sourde oreille à leurs revendications, malgré le dépôt d’un préavis de grève depuis début janvier.



Le syndicat dénonce la dégradation des conditions de travail dans les universités publiques sénégalaises, qui impacte aussi bien les enseignants que les étudiants.



Selon eux, l’insuffisance des infrastructures, le manque de ressources pédagogiques et la précarité des enseignants contractuels constituent des freins majeurs à la qualité de l’enseignement supérieur.