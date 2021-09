Nord-Foire : un réseau de faussaires démantelé par la Dic

La Division des investigations criminelles (Dic) a procédé au démantèlement d’un nouveau réseau de trafic de passeports. Trois faussaires: un couple gambien et une Sénégalaise du nom de Ndèye Yandé Seck ont été interpellés. Cette dernière domiciliée à Nord Foire, un quartier de Dakar, avait hébergé ses présumés complices.



Selon Libération qui donne l’information, leur contact basé en Allemagne, parvenait à confectionner de faux passeports européens et américains qui étaient vendus à 6,5 millions de F CFA. De même que des cartes de séjour dans l’espace Schengen qui s’échangeaient à 5 millions de F CFA.



Une demande d’entraide a été envoyée par la Dic à l’Union européenne et à l’ambassade des États-Unis afin d’identifier les documents saisis. D’autres arrestations sont attendues, rapporte la même source.