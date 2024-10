Normalisation des entreprises: Ndiol Gueye Séne du ministère du Commerce appelle "à l’encadrement de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA)"

Le représentant du ministre du Commerce et de l’Industrie, Ndiol Gueye Séne, a appelé à l’encadrement de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) ce mardi, lors de son discours prononcé à l’occasion de la 55e Journée mondiale de la normalisation. Le thème de cette édition est consacré à "Une vision partagée pour un monde meilleur : L'ODD 9 - Industrie, innovation et infrastructures à l'ère de l'IA".



"C'est un enjeu crucial. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'intelligence artificielle est devenue incontournable. Nous pensons qu'une utilisation appropriée de cette technologie peut apporter de nombreuses satisfactions et générer des retombées positives dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit dans la santé ou les infrastructures. Toutefois, nous estimons que son usage doit être encadré, dans l'intérêt des populations et en particulier de la jeunesse," a-t-il souligné.



Conseiller technique au ministère, M. Séne a également profité de l'occasion pour évoquer les réalisations et les projets en lien avec la nouvelle stratégie de normalisation du Sénégal.



"Nous nous réjouissons des avancées significatives réalisées dans le cadre de cette nouvelle politique de normalisation. Il y a tout juste une semaine, des assises ont eu lieu, où le ministre a été représenté par le Secrétaire d'État chargé des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Cela illustre à quel point la normalisation doit être au cœur des préoccupations de ces PME," a-t-il déclaré.



Dans le cadre de cette politique, M. Séne a annoncé l’intention d'ouvrir des discussions avec les acteurs du secteur informel, afin de s'assurer qu’ils ne se sentent pas exclus.

"Au Sénégal, certains secteurs ont déjà été normalisés. C'est pour cela que le gouvernement a nommé un Secrétaire d'État en charge des PME. Je pense que les prochaines étapes consisteront à dialoguer avec les différents acteurs de ce secteur, afin de progresser pas à pas vers une normalisation," a-t-il conclu.