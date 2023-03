Norvège: Haaland forfait pour les premiers matches de l'éliminatoire de l'Euro 2024

Les premiers matches de la Norvège dans les éliminatoires du championnat d'Europe se dérouleront sans Erling Braut Haaland. Le joueur de Manchester City est rentré chez lui après le rassemblement de l’équipe nationale. Selon la fédération norvégienne de football sur son site officiel indique le joueur a "eu mal à l'aine après le match contre Burnley".



"Nous espérions que ce n'était qu'une familiarité qui se poursuivrait samedi, mais après avoir fait des tests et des examens hier, il est devenu clair qu'il ne se rendra pas aux matchs contre l'Espagne et la Géorgie. Il vaut mieux qu'il reçoive un suivi médical au club, explique le médecin de l'équipe nationale Ola Sand", a indiqué la Fédération dans son communiqué.



Elle ajoute que : "Erling a eu du mal quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se battre pour l'équipe. Heureusement, il y a encore beaucoup de confiance en soi, de talent et de cohésion dans ce groupe pour gagner des points lors des prochains matches. Nous n'allons pas nous accrocher à un millimètre, mais continuer notre travail pour être au maximum préparés pour samedi et mardi, déclare le manager de l'équipe nationale Ståle Solbakken."