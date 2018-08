"Nos Vacances pour l’Ecole" : Panel de la COSYDEP sur les résultats des examens 2018, ce vendredi

La Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Education Publique (COSYDEP) va lancer la campagne « Nos Vacances pour l’Ecole». A l’occasion, des panels sur «Résultats examens 2018 et système d’évaluation» seront organisés ce vendredi 17 Août au Centre Culturel Blaise Senghor de Dakar. Ceci dans le cadre de son plan stratégique triennal.



En effet, «il s’agit de créer, pendant les grandes vacances, un cadre de réflexion prospective pour des actions pertinentes et efficaces », informe le COSYDEP dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Une centaine de participants issus de l’ensemble des familles d’acteurs, mais aussi des institutions et partenaires et des personnes choisies selon leur expertise prendront part à la rencontre.