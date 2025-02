Notification de non-renouvellement de contrat au MSAS : Ansoumana Dione dément et précise

La polémique autour du licenciement de 156 agents du ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS) prend de l'ampleur. Alors qu'un communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale, daté du 28 février 2025, annonçait la notification de licenciement des agents concernés, le président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione, a rapidement réagi en publiant un démenti formel.

Babou Diallo

div id="taboola-below-article-thumbnails">