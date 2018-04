Nouveau bilan du drame de Ceuta : 6 corps de Sénégalais retrouvés

Le nombre de Sénégalais qui ont péri dans le chavirement d’une embarcation au large de Ceuta est passé à six (6). En effet, révèle la Rfm, Cheikh Ly, Bassirou Fall, Djily Mbengue, Ibrahima Niasse, Ablaye Seck, et Abdou Khadr Dieng ont péri alors qu’ils avaient quitté Tanger (Maroc) pour rallier l’Espagne via la Méditerranée.



Au nombre de 12 au départ, seule une personne a été pour le moment retrouvée vivante alors que les 11 autres sont portés disparus. Les autorités espagnoles sont toujours à la recherches des victimes.