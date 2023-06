Nouveau décès d'une star de la K-pop: Choi Sung-bong retrouvé mort dans son appartement

Sa carrière a pris un autre tournant en 2021. Le chanteur avait alors lancé une campagne publique de collecte de fonds en déclarant qu’il luttait contre plusieurs formes de cancer et qu’il avait besoin d’argent pour se soigner. Il s’est avéré par la suite qu’il s’agissait d’un canular.



Selon l’agence de presse Yonhap, la police aurait retrouvé une note, qui s’apparente à un message d’adieu, téléchargée sur sa chaîne YouTube. “Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux qui ont souffert de mon erreur stupide”, y indique Choi, avant de préciser qu’il a rendu tous les dons qu’il avait reçus.



Vague de suicides

L’industrie du divertissement sud-coréenne a été touchée par une succession de décès de jeunes artistes ces dernières années, au point de susciter l’inquiétude quant aux problèmes de santé mentale rencontrés par les artistes du pays. En 2019, la star de la K-pop Sulli, 25 ans, a été retrouvée morte à son domicile après avoir été victime d’une vague de cyberharcèlement. Quelques semaines plus tard, Goo Hara, 28 ans, une autre star de la K-pop, a été retrouvée morte chez elle. Les deux cas ont été classés comme des suicides. Les actrices de K-drama Jung Chae-yull et Song Yoo-jung, toutes deux âgées de 26 ans, sont également décédées subitement ces dernières années, sans que leurs agences révèlent la cause de leur décès.



En octobre 2021, le gouvernement sud-coréen a mis en place un plan visant à améliorer le soutien en matière de santé mentale offert aux célébrités locales.

Choi Sung-bong est devenu célèbre en terminant à la deuxième place de l’émission “Korea’s Got Talent” en 2011. Les images de sa prestation étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Après l’émission, la jeune star s’était vu proposer un contrat par le label coréen Bong Bong Company.