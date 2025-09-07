Nouveau gouvernement : nommé ministre de la Culture, Amadou Ba remercie Sonko

Nommé à la tête du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, dans le nouveau gouvernement dévoilé hier samedi, le député Amadou Ba de Pastef a tenu à remercier le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour cette haute distinction. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a également exprimé sa gratitude envers ses soutiens pour la confiance portée à son égard.



"Je remercie Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye de m’avoir nommé à ce prestigieux poste de ministre de la Culture, du Tourisme de l’Artisanat. Je réitère ma profonde gratitude au Premier ministre Ousmane Sonko, qui a proposé ma modeste personne pour entrer au Gouvernement" a-écrit Amadou Ba.



Le désormais ex député de la 16e législature a aussi expliqué ses remerciements au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.



"J’exprime également mes remerciements au Président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, et, à travers son autorité, à l’ensemble de mes collègues parlementaires avec lesquels j’ai vécu les meilleurs moments de ma carrière politique"a-t-il soutenu.



Avant de remercier ses soutiens : "Je suis très honoré par tous vos messages de soutien, de prières et d’encouragement.

Je mesure pleinement l’immense enthousiasme suscité par ma nomination ainsi que tous les vœux de succès qui m’ont été adressés".





M. Ba ses soutiens renforcent en lui un "sentiment d’humilité face aux responsabilités et aux charges nouvelles qui m’incombent".



Il a conclu en sollicitant des prières: "J’ai une pensée particulière pour les frères et sœurs de Thiès, sous la coordination du ministre Birame Souleye Diop.

Je sollicite vos prières afin que je puisse mener à bien les missions qui m’ont été confiées, dans l’intérêt du peuple sénégalais et au service de l’unité africaine".

