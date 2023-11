Nouveau refus de la DGE de délivrer à Ousmane Sonko: Valdiodio Ndiaye demande à la CENA d'exercer son pouvoir

Pour Valdiodio Ndiaye, membre éminent de la Société civile, Ousmane Sonko doit être réintégré dans le fichier électoral. « Les avocats de Ousmane Sonko se sont adressés à la CENA conformément aux dispositions légales du code électoral. Nous savons tous que la CENA a un rôle de supervision et à la limite même de substitution des institutions en charge d’organiser les élections notamment la DGE. Donc la CENA a fait une injonction assez courtoise d’ailleurs à la DGE. Maintenant si la DGE ne s’exécute pas, il est logique et normal que la CENA se substitue à elle pour rétablir Monsieur Ousmane Sonko dans ses droits. La CENA a ce pouvoir » souligne Valdiodio Ndiaye.



Poursuivant, Valdiodio Ndiaye estime qu’« en réalité il revient à la DAF de réintégrer Monsieur Ousmane Sonko sur injonction du ministère de l’Intérieur dès l’instant que c’est elle qui gère le fichier électoral. Je pense qu’il faut une démarche claire et coordonnée puisqu’un Etat est seul et indivisible. Sonko doit être rétabli dans ses droits pour que l’on puisse être en conformité avec la loi.

L’ordonnance du juge de Ziguinchor à été remis au ministère de l’Intérieur qui doit donner des injonctions à la DAF pour qu’il réintègre Monsieur Ousmane Sonko dans le fichier. C’est aussi simple que ça », conclut le membre de la société civile.