Nouvel an : Message de vœux pour 2025 du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye a présenté ses vœux au peuple sénégalais. Dans son message empreint d’espoir, il a formulé le souhait que cette nouvelle année soit une étape décisive vers une démocratie plus forte, plus juste et plus solidaire.



Rappelant le rôle fondamental de l’Assemblée nationale dans la vie démocratique du pays, El Malick a réaffirmé l’engagement de cette institution à « travailler avec détermination pour garantir la justice, promouvoir la transparence et encourager un dialogue inclusif entre toutes les composantes de la société ».



Dans un élan de solidarité, il a adressé une « pensée émouvante à nos compatriotes les plus vulnérables ». Le président de l’Assemblée nationale a lancé un appel solennel à renforcer la « cohésion nationale, afin que tous, unis, puissent relever les défis complexes auxquels notre pays fait face ».



S’étendant au-delà des frontières nationales, El Malick Ndiaye a livré un message de paix et d’espoir à l’Afrique et aux régions du monde confrontées à des conflits. Il a exprimé son « profond désir de voir la réconciliation et la stabilité l’emporter sur les divisions et les tensions ».



Enfin, le président de l’Assemblée nationale a conclu son message en souhaitant à « chaque Sénégalais, ainsi qu’à leurs proches, une année placée sous le signe de la paix, du succès et des grandes réalisations, dans l’unité, la solidarité et l’espérance ».