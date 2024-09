Nouvelle tragédie routière près de Mbacké : une collision entre un minicar et un bus fait 4 morts et 24 blessés

L'hécatombe sur les routes persiste. Après le tragique accident survenu dimanche à Ndangalma (Bambey, centre-ouest) qui a coûté la vie à une personne, un nouvel accident s'est produit ce lundi à proximité du village de Ngabou, près de la commune de Mbacké.



D'après les informations rapportées par Radio Sénégal International (RSI), cet accident a causé la mort de 4 personnes et fait 24 blessés, dont 8 graves.



Selon la même source, l'accident résulte d'une collision entre un minicar et un bus immatriculé en République islamique de Mauritanie, qui revenait de Kaolack. Le bus transportait des fidèles ayant participé à la célébration du Mawlid dans cette ville. La violence de la collision a été fatale, tuant 4 personnes sur le coup et laissant 24 blessés, dont 8 dans un état critique.



Les blessés ont été pris en charge dans les structures sanitaires de Mbacké et Diourbel, tandis que les corps des défunts ont été transportés dans les morgues des mêmes localités, selon un correspondant de la RSI basé à Diourbel, citant une source sécuritaire.



Pour rappel, le lundi 9 septembre 2024, un accident a endeuillé Ndangalma, causant la mort de 16 personnes. Hier dimanche encore, un accident a fait 1 mort et 6 blessés, dont 2 dans un état grave, dans cette même localité.