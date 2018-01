OFFICIEL ! Pierre-Emerick Aubameyang signe à Arsenal !

Quelle bonne nouvelle ! ⚪️🔴 pic.twitter.com/EiW8VatvAZ — Arsenal FC 🏆 (@ArsenalFansFR) 31 janvier 2018

Arsenal a frappé un grand coup en ce dernier jour du mercato hivernal ! En quête d'un attaquant de classe mondiale, le club londonien a décidé de miser sur Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans). Un transfert historique. Un transfert record pour Arsenal Et pour cause, le Gabonais est devenu le joueur le plus cher de l'histoire des Gunners. Cinq mois après avoir cassé sa tirelire pour enrôler Alexandre Lacazette contre 53 millions d'euros, Arsenal a fait plus fort en signant un chèque de 63,75 millions d'euros pour enrôler l'ancien Vert. Un énorme coup pour Arsène Wenger. En effet, l'entraîneur alsacien met la main sur un des meilleurs artificiers de la planète, buteur à 100 reprises en 119 rencontres en club depuis désormais deux ans et demi, soit le 6e meilleur total en Europe derrière Lionel Messi (122), Luis Suarez (114), Cristiano Ronaldo (113), Robert Lewandowski (109) et Edinson Cavani (101). -