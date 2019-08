OFFICIEL : Everton signe la perle de la Juventus, Moise Kean

Everton vient d'engager un des plus grands talents du football moderne. Moise Kean a posé avec sa nouvelle tunique et devient un nouveau Toffee. Le club anglais a annoncé que Moise Kean a signé pour les cinq prochaines saisons. L'Italien sera donc sous contrat avec le club de Liverpool jusqu'au mois de juin 2024. Selon plusieurs médias britanniques, le transfert de Kean a coûté la somme de 27 millions de livres. La Juventus a finalement officialisé les chiffres exacts de l'opération. Everton payera 27,5 millions d'euros en trois ans, et pourrait à avoir à payer un bonus de 2,5 millions en fonction des objectifs atteints par le joueur en Angleterre. "Je suis très fier et très honnoré de porter le maillot d'Everton. Je ferai de mon mieux pour cette équipe", a déclaré Moise Kean à 'EvertonTV'.