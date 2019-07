OFFICIEL : Frank Lampard de retour à Chelsea

C'est maintenant officiel, Frank Lampard fait son retour à la maison, après avoir passé des années sous les couleurs de Chelsea en tant que joueur, il va maintenant y vivre une expérience unique en tant qu'entraîneur.

Frank Lampard prend ainsi la place de Maurizio Sarri dès aujourd'hui, alors que l'entraîneur italien avait pris la décision de quitter les 'Blues' après un trophée d'Europa League, pour rejoindre la Juventus Turin.

L'ancien capitaine 'blue', qui entraînait jusqu'alors pour Derby County, fait ainsi son retour sur la scène internationale et en Premier League, après avoir échoué à faire monter Derby County dans l'élite anglaise.

Cela faisait maintenant plusieurs semaines que des négociations avaient été annoncées, alors que le club de seconde division avait communiqué officiellement le fait que Lampard manquerait la reprise de l'entraînement en raison de négociations avec les dirigeants du club londonien.

Ce mercredi, il avait été vu par les médias britanniques en train de quitter les locaux de Stamford Bridge, et a aujourd'hui été officialisé en tant que nouvel entraîneur pour un contrat de trois ans.

"Je suis très fier de revenir à Chelsea en tant qu'entraîneur principal. Tout le monde connaît mon amour pour ce club et l'histoire que nous avons partagé. Mon seul objectif est de me préparer pour la nouvelle saison. Je suis ici pour travailler dur, apporter des succès au club et j'ai hâte de commencer", a déclaré Lampard.

Avec Besoccer