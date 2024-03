OM-PSG : dispositif de sécurité renforcé à l’occasion du Classique

Une affiche palpitante entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, ce week-end en match comptant la 27e journée de Ligue 1. Si l’OM vise la victoire pour rester au contact des places européennes, le PSG entend bien creuser l’écart en tête du classement. L’Orange Vélodrome devrait battre son record d’affluence dimanche, le dispositif de sécurité pour cette confrontation a été renforcé.



Si le déplacement des supporters parisiens a été interdit par le ministère de l’Intérieur mercredi, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a annoncé que 500 agents des forces de l’ordre seront mobilisés pour l’événement.



«Dans ce contexte, et alors que le plan Vigipirate est rehaussé au niveau urgence attentat depuis le 24 mars 2024, 500 agents des forces de l’ordre seront mobilisés pour assurer la sécurité de ce match et faire respecter ces mesures. En outre, deux engins lanceurs d’eau et un hélicoptère de la gendarmerie seront engagés sur ce dispositif en ville et aux abords du stade», a notamment déclaré la préfecture.



À noter que 1000 stadiers sont également prévus dans l’enceinte olympienne.