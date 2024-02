OM : la punition de Pape Gueye est levée selon Jean-Louis Gasset

Il a bien fait puisqu’à en croire les propos Jean-Louis Gasset, Gueye est dans les plans de son nouvel entraîneur. «Bien sûr (qu’il est disponible). J’ai parlé avec la direction. Si vous me donnez une mission, j’aimerais avoir tous les atouts. C’est un joueur que j’apprécie beaucoup. Ce qui s’est passé hier, ce n’est pas mon problème. Et tout le monde a été d’accord. Il sera dans le groupe demain.» On le verra au moins sur le banc demain pour la réception de Montpellier, selon Foot Mercato.

Et si Pape Gueye faisait son retour sous les couleurs de l’OM dans les prochaines semaines ? Apparu à seulement trois reprises cette saison en raison de sa suspension de 4 mois, le milieu de terrain a ensuite été mis au placard par son club cet hiver, comme nous vous le révélions, pour forcer son départ. Malgré quelques touches en Espagne, l’international sénégalais est finalement resté à Marseille.