OM: le propriétaire Mc Court compare les violences d’hier à l’invasion du Capitole

Visiblement très touché par les heurts et en particulier la prise à partie de plusieurs joueurs du groupe professionnel comme Alvaro Gonzalez, touché par un projectile, par les supporters, Frank McCourt a comparé la situation à l’assaut du Capitole de Washington par des partisans de Donald Trump après l’élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis.



"La période que nous traversons est troublée, parfois secouée par des actions incontrôlées et pourtant orchestrées par des forces très malveillantes. Comme tant de citoyens en Amérique et dans le monde j’ai été bouleversé et scandalisé par les images du Capitole, pris d’assaut par des irresponsables obéissant à des injonctions qui les dépassaient, a encore estimé le propriétaire de l’OM. […] Ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Washington DC et ce qui s'est passé hier à Marseille suivent une logique comparable: quelques sources alimentent un brasier fait d'opinions, d'invectives et de menaces qui sont amplifiées par les réseaux sociaux créant les conditions qui mènent à la violence et au chaos.", a dit Frank Mac Court dans un communiqué rapporté par RMC Sport.