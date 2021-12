OM: les mises en garde de Jorge Sampaoli à Bamba Dieng, après sa prolongation

Dans des propos relayés sur le site officiel du club, le coach argentin Jorge Sampaoli a alerté le jeune attaquant sénégalais Bamba Dieng sur ses obligations, maintenant que les dirigeants lui ont accordé une plus grande confiance.



« Il a un potentiel incroyable par ses capacités. Il va falloir qu’il soit face à la réalité du football, la performance. Il doit comprendre que la société va lui demander de plus en plus de performances. Sinon il pourrait tomber dans l’oubli. Ce nouveau contrat va l’obliger à poursuivre ses efforts et à progresser. »



Le technicien marseillais a également parlé du prochain mercato d’hiver, qu’il souhaite avant tout qualitatif. « On doit être à la hauteur du marché dans le foot actuel. On a fait un diagnostic plus cohérent de nos manques, on doit savoir de quel budget on dispose. On doit prendre des joueurs qui apportent un plus. On parle tous les jours, on ne va pas prendre des joueurs juste pour prendre des joueurs supplémentaires. »