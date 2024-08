ONAS : les éclairages du directeur de l'assainissement sur l’attribution des marchés

Suite et pas fin dans l’affaire Cheikh Dieng, ex Dg de l’ONAS et son ministre de tutelle Chiekh Tidiane Dieye. Après la sortie de l’ex directeur général de l’Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement en l’absence du ministre, Cheikh Tidiane Dièye, a tenu un point de presse en présence du nouveau Directeur général de l’ONAS Séni Diène, ce mardi 20 août, pour apporter des précisions sur l’attribution des marchés de curage.



Face à la presse, le directeur de l’Assainissement, Omar Sène, est revenu en détails sur le processus d’attribution de marchés de curage complémentaire. D’après lui, « À la suite du retard constaté dans l’exécution des travaux de curage entamés par les entreprises TAWFEKH TAYSIR pour la région de Dakar et DELGAS pour les autres régions, Cheikh Tidiane Dieye a interpellé le DG sortant de l’ONAS Cheikh Dieng, l’invitant à trouver d’urgence une solution. Constatant qu’aucune diligence n’a été entreprise par ce dernier, M. Dièye a pris des mesures pour remédier aux manquements ».



Toujours dans ses explications, Omar Sène révèle que le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a, sur la base des recommandations d’un groupe de travail, proposé pour Dakar « l’arrêt de la procédure de contractualisation avec TAWFEKH qui visiblement n’avait pas les capacités requises pour exécuter les travaux et la relance du marché à travers une procédure d’entente directe avec des entreprises dont la capacité est reconnue ».



Et pour les régions, ajoute t-il, «la résiliation partielle du marché. DELGAS pourrait poursuivre les travaux dans les zones où les activités ont démarré et avancent. Par contre, pour Mbour, Joal, Diourbel, Touba Mbacké, Matam, Podor, une procédure d’entente directe est préconisée avec des entreprises dont la capacité est reconnue », a expliqué le directeur de l’Assainissement Omar Sène.



Par ailleurs, toujours selon les explication d’Omar Sène, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a constaté «des écarts de prix par rapport aux coûts moyens en cours». En ce sens, Cheikh Tidiane Dièye a demandé à Cheikh Dieng, « par lettre en date du 29 juillet 2024, d’arrêter la procédure avec les deux entreprises concernées et de ne surtout pas signer les projets de contrat. C’est ainsi que les entreprises ayant la capacité requise ont été proposées à travers une procédure dérogatoire prévue par le Code des marchés publics ». Cette proposition du groupe de travail permettra à l’État du Sénégal d’économiser près de 800 millions de francs CFA en 2024.



Rappelons que Cheikh Dieng a accusé le ministre Cheikh Tidiane Dièye de faire des « deals qu’il a refusés, c’est-à-dire signer des contrats à deux entreprises qui sont Delta et Vigas».