ONU : Antonio Guterres salue « le leadership » du Sénégal et de Bassirou Diomaye Faye

Antonio Guterres a profité de son entretien avec le Président Bassirou Diomaye Faye, tenu en marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, pour saluer « l’excellence des relations entre le Sénégal et les Nations Unies ». Le Secrétaire général a mis en avant « le leadership et l’engagement du Sénégal et du Président Faye, sur le multilatéralisme et sur les grands défis en Afrique et dans le monde ».Il a rappelé que « l’Afrique demeure une priorité essentielle pour l’ONU », notamment dans la perspective « d’une réforme du système financier international pour plus de justice et d’équité au bénéfice des populations ».De son côté, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé « l’attachement du Sénégal à un multilatéralisme rénové, plus humain, plus efficace et respectueux de la dignité des peuples ».Les deux dirigeants ont enfin « salué la dynamique du processus de redéploiement des agences onusiennes à la Maison des Nations Unies de Diamniadio ».