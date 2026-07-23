ONU: Macky Sall "va dire" que les manifestants tués "étaient de dangereux terroristes", ironise Seydi Gassama

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a vivement critiqué, encore une fois, la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Dans une publication sur les réseaux sociaux, ce jeudi 23 juillet, le défenseur des droits humains ironise sur la démarche que l’ex-chef d’État pourrait adopter pour rendre légitime sa candidature.



Il estime que Macky Sall, en cherchant à se justifier auprès de l’ONU, minimisera le bilan de son régime. "Dans son entreprise de justification des crimes de son régime et pour se blanchir, il va encore dire que Cheikh Wade tué aux Parcelles Assainies (Dakar) alors qu'il tenait un drapeau national dans ses mains et tous les enfants et adolescents tués lors des manifestations étaient de dangereux terroristes qui portaient atteinte à la sûreté de l'État", a-t-il écrit.



Pour Seydi Gassama, néanmoins, cette candidature part avec un lourd handicap en raison du bilan sécuritaire des années 2021 à 2024. Il rappelle qu’au moins 65 personnes ont officiellement perdu la vie lors des manifestations violentes survenues sous le magistère de Macky Sall. "Il dira qu'en tant que président il n'était pas au courant et ne pouvait arrêter les meurtres de plus de 65 manifestants qui ont eu lieu sur une période de trois (3) ans", ironise-t-il, en prêtant ces propos à l’ancien président pour dénoncer un prétendu déni de responsabilité.



Le responsable d’Amnesty International Sénégal va plus loin en s’attaquant également à la posture actuelle du pouvoir. Il interpelle Macky Sall sur le soutien reçu du président Bassirou Diomaye Faye, qu’il avait lui-même poursuivi par le passé. "Macky Sall doit aussi avoir le courage de dire que le Président Bassirou Diomaye Faye qui le soutient et qu'il avait poursuivi pour 'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste' était également un terroriste", a-t-il ajouté, en référence aux charges retenues contre l’actuel chef de l’État lorsqu’il était dans l’opposition.